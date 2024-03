Fotografie: Fotograf Schoeller: Von Trump und Biden nicht beeindruckt

New York - Der vor allem für seine Nahaufnahmen von Stars berühmte deutsche Fotograf Martin Schoeller, der seit Jahrzehnten in den USA lebt, macht sich vor der US-Präsidentschaftswahl Sorgen um die Zukunft des Landes. "Es fällt mir nicht so richtig was ein, worauf man sich jetzt in der Politik freuen könnte", sagte Schoeller der dpa in New York.