Fragen & Antworten: Israel startet Vergeltung gegen den Iran - Was wir wissen

Was wurde getroffen?

Laut dem israelischen Militär handelt es sich um "präzise Angriffe auf militärische Ziele im Iran". Der Angriff wird in den iranischen Medien heruntergespielt, er sei begrenzt. Es gibt bislang keine Berichte über Opfer. Laut der israelischen Zeitung "Haaretz" sind Militärbasen im Westiran Ziel. Ein israelischer Beamter erklärte dem US-Sender NBC News, Israel greife keine Atomanlagen oder Ölfelder im Iran an. "Wir zielen auf Dinge, die uns in der Vergangenheit bedroht haben oder in der Zukunft bedrohen könnten", sagte ein Beamter dem Sender.