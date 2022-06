Fragen und Antworten Was Sie zur Parlamentswahl in Frankreich wissen müssen

Die Wahl findet traditionell nur wenige Wochen nach der Präsidentschaftswahl statt. Viele in Frankreich sehen sie als Bestätigung des vorherigen Ergebnisses. Es beteiligen sich daher mehr Unterstützer des Gewinners als der unterlegenen Kandidaten.

Warum gibt es am Sonntagabend noch kein richtiges Ergebnis?

Die Wahl entscheidet sich zunächst auf Ebene der Stimmkreise. Ein nationales Ergebnis wie mit der Zweitstimme in Deutschland gibt es nicht. Dennoch rechnen Institute die abgegebenen Direktstimmen auf die Parteien und Bündnisse landesweit zusammen und kommen so auf Ergebnisse in Prozent. Weil in der ersten Runde aber so gut wie keine Sitze vergeben werden und sich in der zweiten Runde die Verhältnisse noch einmal ändern, ist es schwierig, von diesem Ergebnis schon darauf zu schließen, welche Partei wo einen Sitz gewinnen wird.

Wie wirkt sich das Wahlsystem auf die Sitzverteilung aus?

Das Mehrheitswahlrecht macht es kleinen Parteien bei der Parlamentswahl schwer. Denn sie schaffen es oft gar nicht erst in die zweite Runde. Weil am Ende nur die Stimmen für den Gewinner im Wahlkreis über die Sitzvergabe entscheiden, beklagen viele in Frankreich, dass das Parlament wenig repräsentativ ist. So kamen Marine Le Pens Rechtsnationale 2017 in der ersten Runde zwar auf 13,2 Prozent der Stimmen, erstritten letztlich aber nur 8 der 577 Sitze, was etwa 1,4 Prozent entspricht.