Frank Bürsten: Nachhaltige Produktion in Schönau

Trotz des langjährigen Erfolges hatten Ganzmann und Hackner auch von einigen Herausforderungen zu berichten, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Vor allem sei es schwierig, offene Stellen zu besetzen. Verantwortlich hierfür seien unter anderem hohe Kosten für die Kinderbetreuung. Viele Angestellte bei Frank Bürsten sind Hilfskräfte. Kitas seien in der Abwägung zwischen Zuverdienst und Betreuungskosten zu teuer. Folglich würden Mitarbeiter mit kleinen Kindern sich oft nach kurzer Zeit gegen die Arbeit entscheiden. „Arbeiten gehen muss sich lohnen“, findet Hoffmann. Er erklärt: „Die SPD in Baden-Württemberg setzt sich schon lange für eine gebührenfreie Kinderbetreuung ein. Voraussetzung dafür ist, dass das Land einen viel größeren Anteil an den Betriebskosten übernimmt. Dann sind Eltern, die arbeiten wollen, nicht davon abhängig, ob sie in einer Kommune mit guter finanzieller Lage leben. Dieser Engpassfaktor, der Eltern, Unternehmer und Kinder betrifft, ist schon lange bekannt. Es ist überfällig, dass das Land etwas unternimm.“