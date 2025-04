Frank Petersen aus Haltingen: Weltweit ein gefragter Naturstoffforscher

Neues Buch veröffentlicht

„Das Mysterium im Roggen – Mutterkorn und LSD“ heißt sein neuestes, 244 Seiten starkes Buch, das er als kulturhistorische Spurensuche bezeichnet. Es ist ein sehr aufwendiges und fundiertes Werk, an dem Frank Petersen, ein gebürtiger Schwabe, der seit 30 Jahren in Haltingen lebt, vier Jahre in den Ferien, an den Wochenenden und oft nächtelang mit viel Akribie und umfangreichen Recherchen gearbeitet hat. Dabei hat ihn seine Frau, die bekannte Sopranistin Petra Hoffmann, bei den redaktionellen Arbeiten stark unterstützt, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung betont.

Petersen, der sich in der Arzneimittelforschung auf die Entdeckung, Genetik und Herstellung neuartiger Wirkstoffe aus Pilzen, Bakterien und Pflanzen als mögliche neue Therapeutika konzentriert, ist in Ludwigsburg geboren. In Stuttgart-Hohenheim und Tübingen studierte er Biologie und promovierte im Fach Mikrobiologie.