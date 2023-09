Frankreich-Besuch König Charles ruft zu gemeinsamem Klima-Engagement auf

Der britische Monarch betonte bei seiner Rede vor dem Oberhaus des französischen Parlaments die Bedeutung der Beziehung zwischen London und Paris. "Das Vereinigte Königreich wird immer einer der engsten Verbündeten und besten Freunde Frankreichs sein."

Nachgeholter Besuch nach Protesten im März

Charles hob in der in Teilen auf Französisch gehaltenen Rede auch seinen persönlichen Draht zum Nachbarland hervor. Mit Erstaunen habe er festgestellt, dass seine dreitätige Visite in Frankreich - sein erster Staatsbesuch in dem Land nach der Thronbesteigung - bereits sein 25. offizieller Besuch in Frankreich sei. "Jedes Mal war ich ergriffen von der Wärme des Empfangs, die ich immer bekommen habe."