Paris (dpa) – Als eindeutiger Sieger hat sich bei der Vergabe der César-Filmtrophäen der Kriminalfilm "In der Nacht des 12." von Dominik Moll durchgesetzt. Bei der in Paris vergebenen Ehrung wurde der Thriller des in Deutschland geborenen französischen Regisseurs ("Harry meint es gut mit dir") mit dem Hauptpreis als bester Film ausgezeichnet. Der Film greift das Thema Femizid auf und erzählt die wahre Geschichte eines ungelösten Falls einer lebendig in Brand gesetzten Frau.