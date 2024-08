Frankreich Macron berät erneut über Regierungsbildung

Am Mittwoch stehen erneut Gespräche mit den Konservativen an. Im Anschluss an die nun weniger formellen Beratungen mit Parteien und einzelnen Persönlichkeiten will Macron einen neuen Premierminister ernennen.

Doch wie eine Regierung gefunden werden kann, ist weiterhin unklar. Absagen für weitere Gespräche erteilten Macron die Sozialisten und die Grünen. "Wir werden diesen Zirkus, diese Scheinberatungen nicht weiterführen", sagte Grünen-Chefin Marine Tondelier im Sender France Info. Sozialisten-Chef Olivier Faure sagte im Sender France 2: "Ich weigere mich, Komplize einer Parodie der Demokratie zu sein." Der Vorsitzende der Kommunisten, Fabien Roussel sage: "Es lohnt sich nicht, dass wir kommen."