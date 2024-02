Frankreich: Mildere Strafe für Sarkozy - Ex-Präsident geht in Evision

Obwohl das Strafmaß etwas milder als in erster Instanz war, ging der 69-jährige Altpräsident in Revision. Die neun weiteren Angeklagten erhielten in dem Berufungsverfahren Haft- und Bewährungsstrafen von bis zu zwei Jahren. Sarkozy schüttelte bereits bei den Urteilssprüchen gegen seine Mitangeklagten den Kopf und wirkte nach der Entscheidung betroffen.

"Nicolas Sarkozy ist in Bezug auf das, was man ihm in diesem Fall vorwirft, vollkommen unschuldig", sagte Anwalt Vincent Desry nach der Verkündigung des Urteils. "Er führt seinen Kampf weiter." Revision sei vor dem Kassationsgericht, dem obersten französischen Gericht, eingereicht worden.