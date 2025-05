Laut dem engen Vertrauten des Präsidentenpaars habe es sich lediglich um "einen Moment der Entspannung" nach einem langen Flug und vor den anstehenden drei Staatsbesuchen in fünf Tagen gehandelt. Alle, die mit im Flieger waren, könnten "die sehr gute Stimmung an Bord" bestätigen, bevor das Präsidentenpaar die Treppe hinunterging.

Hand in Macrons Gesicht

Auf dem Video von der Ankunft des französischen Staatschefs am Sonntag in Vietnam ist zu sehen, wie kurz nach der Öffnung der Flugzeugtür die Hand von Macrons Frau Brigitte im Gesicht des Präsidenten landet. Von Brigitte ist nur der Arm zu sehen. Ihr Mann schaut in ihre Richtung, blickt erst nach einem kurzen Moment Richtung Kamera und winkt dann.