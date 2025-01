In den sozialen Medien stieß die Ankündigung des Bürgermeisters auf ein geteiltes Echo. "Bravo für diese mutige und notwendige Entscheidung", hieß es von einem Nutzer. "Ihre Geschäfte und ihre Restaurants werden sich bei Ihnen bedanken, dass Sie zu ihrem Untergang beitragen", schrieb ein anderer. Ob er die Menschen in Nizza veräppeln wolle, hieß es in einem anderen Kommentar, der geplante Ausbau des Flughafens von Nizza trage doch genauso zur Umweltverschmutzung und dem "Übertourismus" bei.