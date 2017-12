Frankreich Panne in den Alpen: Skifahrer sitzen in Seilbahn fest

Nachrichten-Ticker

19:49 Russland: Nawalny gibt sich als Präsidentenbewerber

Moskau - Ohne Aussicht auf Erfolg hat sich der russische Oppositionelle Alexej Nawalny von seinen Anhängern als Kandidat für die Präsidentenwahl 2018 aufstellen lassen. Auch wenn die Behörden Nawalny wegen einer Vorstrafe absehbar nicht für die Wahl am 18. März registrieren werden, kamen in etwa 20 Städten von Wladiwostok bis Moskau Initiativgruppen zusammen. Sie stimmten für die Kandidatur des Anti-Korruptions-Aktivisten, der seit einem Jahr Wahlkampf führt. Bei der Wahl strebt Kremlchef Wladimir Putin eine vierte Amtszeit an.

19:40 2600 Bedürftige an Heiligabend bei Armenspeisung in Budapest

Budapest - 2600 bedürftige Menschen haben sich an Heiligabend im Zentrum von Budapest zur traditionellen Armenspeisung der Hare-Krishna-Bewegung eingefunden. Die ersten von ihnen hatten sich bereits vor Sonnenaufgang angestellt, um mit Sicherheit ein warmes Gericht und ein Paket mit Lebensmitteln zu erhalten. Der ungarische Ableger der hinduistischen Hare-Krishna-Bewegung organisiert seine Armenspeisung jedes Jahr zu Heiligabend.

18:51 Ägyptische Sicherheitskräfte töten mehrere Terroristen

Kairo - Ägyptische Sicherheitskräfte haben eigenen Angaben zufolge neun Terroristen getötet, die in an Anschlägen auf der unruhigen Sinai-Halbinsel beteiligt gewesen sein sollen. Polizisten sollen nahe eines Unterschlupfes in eine Schießerei geraten sein und die Männer getötet haben, heißt es aus dem ägyptischen Innenministerium. Im Norden der Sinai-Halbinsel greifen islamistischen Extremisten regelmäßig Sicherheitskräfte an.

18:45 Panne in den Alpen: Skifahrer sitzen in Seilbahn fest

Grenoble - Mindestens 100 Menschen haben in Kabinen einer Seilbahn in den französischen Alpen in der Nähe von Grenoble festgesessen. Retter setzten Hubschrauber ein, um die Menschen in Sicherheit zu bringen. Bei dem Zwischenfall im Skiort Chamrousse soll es keine Verletzten gegeben haben. Wie es zu der Panne kam, ist noch unklar. Nach Medienberichten soll der Hubschrauber einen Retter auf einer blockierten Gondel abgesetzt haben. Dieser ließ sich dann ins Innere der Kabine gleiten und seilte die Fahrgäste ab.

17:46 Tragischer Unfall mit Ölofen - 83-Jähriger tot

Schwarzheide - Ein 83-Jähriger Mann ist an Heiligabend bei einem tragischen Unfall mit einem Ölofen ums Leben gekommen. Der Mann hatte am Vormittag im Keller seines Hauses in Schwarzheide in Brandenburg den Ofen angeheizt. Weil sich das Rohr vom Schornstein gelöst hatte, strömte giftiges Kohlenmonoxid in die Wohnung. Als der Sohn seinen Vater besuchen wollte, stand er vor der verschlossenen Tür. Weil der Sohn den Rauch bemerkte, alarmierte er die Polizei. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 83-Jährigen feststellen.