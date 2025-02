Die erschütternde Tragweite des Prozesses wurde gleich zum Auftakt im Gerichtssaal spürbar, als ein junger Mann an das Mikrofon trat. "Ich erinnere mich in Teilen an die Taten im Aufwachsaal und wie ich in Panik nach meinem Vater rief", sagte der Mann mit langem Bart mit klarer Stimme. Zu dem Missbrauch an ihm kam es der Anklage zufolge 1995, als kleines Kind war er damals Patient des Arztes, den Justizwärter kurz zuvor zur Anklagebank geführt hatten.