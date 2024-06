Tour de France Pogacar über Gelbes Trikot überrascht: "Fühlt sich gut an"

Degenkolb mit Tour-Vorbereitung in der Sauna

Zu schaffen machte den Fahrern wieder die große Hitze. Wie am Vortag zeigte das Thermometer zum Teil Temperaturen von weit über 30 Grad an. "Ich bin froh, dass ich viel Hitze-Anpassung in der Sauna gemacht habe. Das war sehr unangenehm, scheint aber geholfen zu haben. Ich habe mich gar nicht so schlecht gefühlt", sagte Klassiker-Spezialist John Degenkolb, der gleich über den Doppelerfolg seiner beiden Teamkollegen Bardet und Frank van den Broek jubeln durfte.

Ansonsten traten die deutschen Radprofis - fast schon erwartungsgemäß - am schweren Auftakt-Wochenende kaum in Erscheinung. Mehr als ein Etappensieg dürfte für die acht Starter kaum drin sein. Am Montag auf der vermeintlich ersten Sprintetappe über 230,8 Kilometer von Piacenza nach Turin wird sich zeigen, ob Phil Bauhaus und Pascal Ackermann bei Massenankünften gegen hochkarätige Konkurrenz wie Sprintkönig Jasper Philipsen etwas ausrichten können.