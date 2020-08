Frankreich-Rundfahrt Alarmstufe Rot bei der Tour - Jeder Tag kann der letzte sein

Die ersten beiden Etappen in und um Nizza werden nun "fast hinter verschlossenen Türen" stattfinden, kündigte Bernard Gonzalez als Präfekt der Alpes-Maritimes-Region an.

So herrscht eine bizarre Szenerie. Auf der berühmten Promenade des Anglais von Nizza ist Gelb die vorherrschende Farbe. Auf den ersten Blick ist alles wie immer vor dem Grand Départ. Das nicht ganz so billige Pflaster an der Côte d'Azur steht ganz im Zeichen der Tour, die sich in großen Plakaten ankündigt und am Samstag tatsächlich losrollen will. Doch auf den Straßen tragen die Menschen indes Schutzmasken, die in Nizza seit geraumer Zeit Pflicht sind. So sieht es aus, wenn eine Frankreich-Rundfahrt in einem Corona-Risikogebiet beginnt.