Musik "Tschau, Bambina": Schlagerstar Caterina Valente ist tot

Mit über 90 noch auf Facebook

Auf Facebook aber blieb sie auch nach ihrem 90. Geburtstag noch aktiv: Sie postete oft Erinnerungen an Momente ihrer Karriere oder andere Stars aus vergangenen Zeiten. Im April 2023 zeigte sie ein Foto von sich aus jüngeren Jahren.

Ihr Wirken ging weit über die Musik hinaus. In dem Schlagerfilm "Liebe, Tanz und 1000 Schlager" versprühte Valente als Schauspielerin an der Seite des Entertainers Peter Alexander Sex-Appeal. Dieser Streifen kam 1955 sogar in der DDR ins Kino - allerdings von den Zensoren gekürzt um Rock-'n'-Roll-Szenen und andere allzu "dekadent-westliche" Sequenzen.

Darüber hinaus führte sie im deutschsprachigen Raum durch Silvesterpartys, hatte eine "Caterina-Valente-Show" und war Gast in Sendungen wie "Musik ist Trumpf" und "Der Goldene Schuss". 1986 führte das Guinness-Buch der Rekorde sie als erfolgreichste europäische Sängerin mit mehr als 1350 veröffentlichten Aufnahmen.

Kind einer Artistenfamilie

Valente wurde 1931 in Paris geboren, ihre italienischen Eltern waren Artisten. In Paris stand sie schon mit fünf Jahren erstmals auf der Bühne, später sang sie dort in Klubs Chansons, die Gilbert Bécaud für sie komponiert hatte.

Mit 21 heiratete sie den deutschen Jongleur Erik van Aro, der auch ihr Manager wurde. Die Ehe hielt fast 20 Jahre. Von 1972 bis 1980 war sie mit dem britischen Pianisten und Komponisten Roy Budd verheiratet. Aus jeder Ehe hatte sie einen Sohn, Eric (1958) und Alexander (1974).

"Ich erfreue mich an jedem Tag, an dem ich am Morgen aufwache", sagte sie 2019 in einem Gespräch mit einem Freund, das sie auf Facebook veröffentlichte. "Ich hab' zwei verrückte Söhne, die sich um mich kümmern und mich zum Lachen bringen." Auf ihr Leben blickte sie zufrieden zurück: "Ich habe alles gemacht, was ich machen wollte, einiges besser, anderes schlechter."