Frankreich: Gendarmerie: Brand war Grund für Stromausfall in Cannes

Cannes - Die französische Gendarmerie sieht einen nächtlichen Brand an einem Elektrizitätswerk als Grund für den Stromausfall in Cannes. Man gehe davon aus, dass der Brand in der Gemeinde Tanneron vorsätzlich gelegt wurde, sagte eine Sprecherin. Ob es eine Verbindung zwischen dem Vorfall und dem Filmfestival gibt, konnte die Sprecherin nicht sagen. Am Abend findet die Preisverleihung der Filmfestspiele statt. Diese könne wie geplant über die Bühne gehen, hieß es vom Festival.