Istres - Ein zweijähriger Junge ist in Frankreich in einem überhitzten Auto gestorben. Sein Vater habe am Donnerstagmorgen vergessen, ihn beim Kindergarten abzugeben, teilte die Staatsanwaltschaft in Aix-en-Provence mit. Der Mann habe das Auto mit dem Jungen an seiner Arbeitsstelle am Luftwaffenstützpunkt im südfranzösischen Istres geparkt.