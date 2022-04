Französische Schauspielerin Anouk Aimée wird 90: Der mysteriöse Charme von Paris

In ihren Filmen spielte sie mit ihrem Mona-Lisa-Gesicht und dem sehnsüchtigen Blick häufig rätselhafte und verschlossene Frauen. Der deutsche Schauspieler August Diehl, an dessen Seite sie 2003 in "Birkenau und Rosenfeld" spielte, sagte über sie: "Sie ist magisch. Wie eine leise Musik, der wir uns nicht entziehen können."

Ein neuer Name

Es gibt Namen, denen zeitlebens ungewollt eine besondere Bedeutung zukommt. Zu ihnen gehört zweifellos jener, den die Schauspielerin trägt. Auf Nicole Dreyfus getauft, fand der französische Dichter Jacques Prevert für sie 1947 bei Proben zu "La Fleur de l’âge" (etwa: In der Blüte ihres Lebens) von Marcel Carné den Nachnamen Aimée, die Vielgeliebte. Zu dem Vornamen Anouk kam sie durch "Das Haus unter dem Meer", in dem sie die gleichnamige Heldin spielt.

Die am 27. April 1932 in Paris als Tochter eines Schauspielerpaars geborene Darstellerin gehört zu Frankreichs Lieblingsdarstellerinnen. Mit 14 Jahren stand sie schon vor der Kamera. Ihr Filmdebüt feierte sie 1947 mit "Das Haus unter dem Meer" von Henri Calef. Danach ging alles rasend schnell: Zwei Jahre später war sie in "Die Liebenden von Verona" zu sehen. In der englischen Produktion "Der goldene Salamander" übernahm sie im selben Jahr die Hauptrolle - und wurde in Großbritannien als Star gefeiert. Mitte der 50er Jahre machte sie auch in Deutschland von sich reden.

"Charme aus Paris" nannten sie damals die Zeitungen. Noch 2019 feierten die Medien auf den Filmfestspielen in Cannes nach der Vorstellung von "Die schönsten Jahre eines Lebens" Aimées "mysteriösen Charme".