Der zeitgleich zum Prix Goncourt vergebene Prix Renaudot ging an Gaël Faye, der auch zu den Favoriten des Prix Goncourt gehört hatte. Der 42-Jährige wird für seinen Roman "Jacaranda" gewürdigt. Das Werk handelt von den Spuren, die der Völkermord in Ruanda vor 30 Jahren in der nachfolgenden Generation hinterlassen hat.

Von dem 1982 in Burundi als Sohn einer ruandischen Mutter und eines französischen Vaters geborenen Schriftsteller und Musiker wurde in Deutschland 2017 das Erstlingswerk "Kleines Land" über die Zeit des Bürgerkriegs und Völkermords an den Tutsi veröffentlicht.