Frauen-Bundesliga: SGS Essen: Der letzte Club seiner Art träumt vom Pokalfinale

Das Team von Trainer Markus Högner spielt als letzter reiner Frauenverein in der Bundesliga - und fordert nun im DFB-Pokal-Halbfinale Rekordsieger VfL Wolfsburg in dessen Stadion. "Es wird eine riesige Herausforderung, aber wir rechnen uns trotzdem Chancen aus. Wir müssen total mutig agieren", sagt der in der Branche hochgeachtete Högner.

Der ungewöhnliche Weg des Clubs aus dem Essener Vorort Schönebeck ist dem Pay-TV-Sender Sky sogar eine mehrteilige Dokumentation wert. Titel: "Allein gegen alle - die SGS Essen, Talentschmiede des Frauenfußballs." Der Höhepunkt könnte am 9. Mai in Köln beim Pokal-Finale gedreht werden - wenn der SGS an diesem Samstag (13.00 Uhr/Sky) in Wolfsburg eine Überraschung gelingt.