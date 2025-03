Frauen komponieren: Was Fanny von Felix unterscheidet

Frauen blieben oft schmückendes Beiwerk

Aber, wie Bader in ihrer informativen, berührenden Moderation immer wieder unterstrich, konnten sich die komponierenden Frauen nie ganz aus der Rolle des „schmückenden Beiwerks“ befreien. Das verhinderten die gesellschaftlichen Schranken des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Bei „Zwei Lieder ohne Worte“, komponiert von den Geschwistern Fanny Hensel und Felix Mendelssohn-Bartholdy durfte das Publikum schätzen, wer was komponiert hatte. Die Mehrheit schätzte richtig, was vielleicht an der feminineren Tongebung Fanny Hensels mit mehr sanften Diskantphrasen, aber sicher nicht an der kompositorischen Struktur lag.