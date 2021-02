Frauen-Nationalmannschaft DFB-Frauen beim Länderspielauftakt mit Sieg gegen Belgien

Die blendend aufgelegte Svenja Huth zog nach dem 2:0 (1:0) über Belgien in Aachen dennoch ein positives Fazit: "Es war ein guter Start ins Länderspieljahr. Natürlich wissen wir, dass wir noch einiges besser machen können. Aber auf dieser Leistung können wir aufbauen", sagte die Wolfsburgerin.

Beim Mini-Turnier "Three Nations. One Goal" markierte Huth bereits nach zwei Minuten nach schöner Vorarbeit von Lara Bühl die Führung und war auch am zweiten Tor maßgeblich beteiligt. Huths Flanke verwertete Lea Schüller (55.) per sehenswerter Direktabnahme. Am Mittwoch (18.30 Uhr/Eurosport) trifft die DFB-Auswahl in Venlo auf Europameister Niederlande, der Belgien am vergangenen Donnerstag mit 6:1 viel deutlicher bezwungen hatte.