Frauen-WM Jetlag abgehakt: DFB-Frauen fühlen sich bereit für WM

Nach einigen Anpassungsschwierigkeiten fühlen sich die deutschen Fußballerinnen um ihre routinierte Anführerin endlich angekommen in "Down Under" und bereit für ihre Mission bei der Endrunde in Australien und Neuseeland. "Ich habe Bock auf die Weltmeisterschaft", verkündete Popp mit einem breiten Grinsen am Mittwoch im deutschen WM-Quartier in Wyong.

"Die ersten Tage waren wir extrem müde, der Jetlag hat uns voll mitgenommen", berichtete die Torjägerin vom Pokalsieger und Vizemeister VfL Wolfsburg. Diese Phase sei nun überwunden. "Die Stimmung auf dem Trainingsplatz ist super, die Konzentration ist super und die Qualität in den Übungseinheiten ist sehr gut", sagte die 32-Jährige.