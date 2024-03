VfL-Team geknickt

Die VfL-Fußballerinnen haben ihre Meisterschaftsträume nach der klaren Niederlage praktisch aufgegeben. "Ich glaube, dass es sehr, sehr unrealistisch ist, dass Bayern sich das noch nehmen lässt. So ehrlich bin ich", sagte VfL-Trainer Tommy Stroot. Kathrin Hendrich pflichtete bei: "Das wird sich Bayern nicht mehr nehmen lassen, das brauchen wir nicht schönzureden. 0:4, das klingt auf jeden Fall böse." Aber das Ergebnis spiegele "nicht ganz das Spiel wider", fügte die Innenverteidigerin an. Da half es wenig, dass auch Gwinn sagte: "In der Höhe, das hört sich sehr, sehr krass an. Ich glaube, so extrem war es nicht."