Frauenfußball Ein Prestigesieg als Warnschuss: DFB-Frauen selbstkritisch

Auf die Frage, wie sie den Abend bewerte, sagte die Bundestrainer mit einem leicht gequälten Lächeln: "Mal so, mal so." Voss-Tecklenburg, die am Montag ihren Vertrag bis zur EM 2025 verlängert hatte, beschönigte nichts. "Ich bin froh, dass uns die Niederländerinnen vor Probleme gestellt haben", sagte sie: "Das sind Spiele, die wir brauchen, denn es wird eine WM, die uns fordern wird. Wir haben schon noch ein paar Themen, an denen wir arbeiten müssen." Ihr Team brauche zum Beispiel "mehr Passsicherheit. Sonst tut es weh." Aus dem gesamten Abend müsse ihr Team lernen: "Aber ich habe da keine Sorgen."