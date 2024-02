Frauenfußball Popp wünscht sich Klopp als Trainer: "Das würde ich feiern"

Der 72 Jahre alte Hrubesch trainiert die deutschen Fußballerinnen nur noch bis zu den Olympischen Sommerspielen in Paris - wenn es das Paris-Ticket löst. Um sich dafür zu qualifizieren, müssen seine Spielerinnen am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF) in Heerenveen die Niederlande im Spiel um Platz drei der Nations League besiegen. Bei einer Niederlage wäre die kurze Amtszeit von Hrubesch beendet.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte zur Frage der Hrubesch-Nachfolge mehrfach erklärt, man sei auf alle Szenarien vorbereitet. Wer neuer Bundestrainer oder neue Bundestrainerin wird, ist bisher nicht bekannt. "Die Person muss einfach - doof gesagt - für diesen Posten auch blühen", sagte Popp zum Anforderungsprofil. Ob Mann oder Frau sei "völlig egal". Der Neue müsse mit einem "klaren Plan" kommen, was im vergangenen Jahr "ein Stück weit schon gefehlt" habe.