Frauenfußball Umjubelte DFB-Frauen begeistert: "Es ist echt cool"

"Solch eine Kulisse beim Training hatten wir selbst 2011 bei der Heim-WM nicht. Das zeigt, welche Begeisterung wir in Deutschland entfacht haben", sagte Kapitänin Alexandra Popp nach dem öffentlichen Training der DFB-Auswahl vor rund 2000 Zuschauern in Frankfurt. "Wir hoffen, dass die Leute auch zahlreich in die Bundesligastadien kommen, um diese Welle im Frauenfußball mit voranzutreiben."

Voss-Tecklenburg: "Wir nehmen das als Rückenwind"

Die ungewohnt große Trainingskulisse versetzte das gesamte Team vor den entscheidenden WM-Qualifikationsspielen in der Türkei am Samstag und in Bulgarien am kommenden Dienstag gleich wieder in Hochstimmung. "Es ist echt cool. Jetzt sind beim öffentlichen Training mehr Zuschauer als bei vielen Bundesligaspielen. Es ist schön, dass die Euphorie nach der EM angehalten hat. Wir genießen das. So kann es weitergehen", sagte Defensivspielerin Sara Doorsoun.