Frauenfußball Voss-Tecklenburg: Acht, neun Teams können EM-Titel holen

Das EM-Endrundenturnier mit 16 Teilnehmern wurde wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben und findet vom 6. bis 31. Juli statt. Verbunden damit sind die Hoffnungen auf ein großes Fußballfest. Nach Angaben der UEFA sind von den mehr als 700.000 Tickets bereits über 160.000 verkauft. Das Eröffnungsspiel zwischen England und Österreich wird im Old Trafford von Manchester ausgetragen, das Finale im Wembley-Stadion in London. Titelverteidiger sind die Niederlande.

Das deutsche Team spielt in der Gruppe B zunächst am 8. Juli in Milton Keynes gegen Dänemark. Dann geht es am 12. Juli in Brentford gegen Spanien und am 16. Juli wieder in Milton Keynes gegen Finnland. Zur EM-Generalprobe wird das DFB-Team an einem Miniturnier in England zwischen dem 14. und 24. Februar teilnehmen. Bisher stehen als weitere Teilnehmer England und Spanien fest.

