Frauenteams: Debüt bis Beständigkeit - deutsche Frauenpower bei Olympia

Ob sich bei Olympischen Spielen aus der Momentaufnahme ein Trend entwickeln wird, bleibt abzuwarten. "Wir müssen als Europäer immer wieder berücksichtigen, dass es in keinem anderen Kontinent auch nur annähernd so schwer ist, sich für Olympische Spiele zu qualifizieren. Große Überraschungen sind hier immer genauso möglich wie unerwartete Enttäuschungen, da können ein schlechter Tag oder die Verletzung einer Schlüsselspielerin ausreichen", sagte Olaf Tabor, Vorstand Leistungssport beim DOSB.

Basketballerinnen zum ersten Mal dabei

Historisches schafften die Basketballerinnen, als sie sich im Februar bei einem Turnier in Brasilien für Paris qualifizierten. Erstmals ist das Nationalteam bei Olympischen Spielen dabei. "Die Olympia-Qualifikation war das i-Tüpfelchen, das wir in der Kürze der Zeit erreichen sollten", sagte der Präsident des Deutschen Basketball Bunds (DBB), Ingo Weiss. "Wir sind vor vier Jahren hingegangen und haben gesagt: Das, was wir für die Männer gemacht haben, wollen wir auch für die Frauen machen. Wir wollten Frauen-Basketball auf ein anderes Level bringen." Neue Standards habe der DBB setzen wollen. "Wir wollten das Drumherum so gestalten, wie man das vom Männerbereich kennt." Geld, das mit Veranstaltungen der Männer reingeholt worden sei, investiere der DBB zum Teil in den Frauen-Basketball, sagte Weiss.

Passend zum Aufschwung steigen zwei große Turniere demnächst in Deutschland. 2025 findet die Frauen-EM mit einer Vorrunden-Gruppe in Hamburg statt, 2026 die Weltmeisterschaft in Berlin. Die Nationalmannschaft sei ein Symbol für den steigenden Wert des Frauensports in Deutschland, so Weiss. "Wir müssen das verstetigen und dürfen das nicht nur bei Olympischen Spielen hochleben lassen."