Freibad Grenzach: Jeden Tag versickern bis zu 350 Euro

So schön das mehr als 60 Jahre alte Grenzacher Freibad ist, so marode ist es trotzdem: Bäderleiter Massimo Pinto nahm kein Blatt vor den Mund, als er am Dienstagabend im Hauptausschuss des Gemeinderats seinen Jahresbericht vorlegte. Pinto sprach dabei vom stetigen Wasserverlust als größtem Problem. „Es versickern 60 bis 100 Kubikmeter Wasser pro Tag – und es wird nicht besser“, mahnte der Bäderleiter. Vor allem das Nichtschwimmerbecken sei besonders undicht. Mit Sorge blickt Pinto auch auf die Schifflibahnen im Kinderbereich. Da platzten Fliesen ab und der Beton sei stellenweise auch marode. „Das sind Stolperfallen“, berichtete der Bäderleiter.