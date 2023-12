Zuvor war am Ratstisch durchaus angestrengt debattiert worden. Vor allem Annette Grether (Grüne) brach dem beliebten Bad eine Lanze. Grether – selbst Stammgast im Freibad – fand „50 000 Euro einen Witz“ im Vergleich zu dem, was man mit einer Konzeptstudie für das Bad auf den Weg bringen könnte. „Unser Strandbad ist am Limit. Und wir brauchen es. Es ist ein Ort, an dem sich alle Menschen treffen können, ein Ort, an dem Bürger Urlaub machen können“, sagte Grether.

Alex Drechsle (FW) warnte indes vor einem „Lottospiel“, wenn die Kommune ein Badkonzept aufgleise und im gleichen Zuge auf mögliche Bundes- oder Landeszuschüsse setze, „die dann womöglich gar nicht kommen“.