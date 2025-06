Freibad in Steinen: Vor dem Schwimmen duschen

Das Becken funktioniere wieder und die Wassertemperatur betrage 24 Grad Celsius, aber ein Problem sei, dass das Wasser im Planschbecken getrübt sei. Das läge daran, dass Sand in das Becken eingebracht werde – meistens ungewollt. „Dadurch setzen sich die Filter dicht“, sagte Braun. Die Badegäste müssten vor Eintritt in die Becken duschen. Er erzählte, dass Schopfheim vor der Entscheidung stehe, ein Naturbad oder ein klassisches Bad einzurichten. Vor dieser Entscheidung stand auch Steinen vor einigen Jahren (wir berichteten). Damals riet ihnen Rolf Linsenmeier (Aqua-Technk Freiburg) davon ab, bei einer jährlichen Besucherzahl von 60 000 bis 80 000 ein Naturbad einzurichten „Wir haben nicht die Fläche, damit sich das Wasser regenerieren kann“, sagte Braun. Er fügte hinzu: „Als wir das Bad in Eigenregie geführt haben, lief alles besser.“