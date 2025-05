Freibad Schopfheim: Aus für Burkini und weite Badeshorts

Einer entsprechenden Änderung der Badeordnung soll der Gemeinderat in seiner Sitzung am kommenden Montag zustimmen. Bedeutet konkret: Frauen müssen eng anliegende Badekleidung aus Kunstfaser tragen, die maximal bis zu den Ellenbogen und bis zum Knieansatz reichen darf. Klar ausgeschlossen ist damit der Burkini, wie ihn muslimische Frauen teilweise tragen, und der den ganzen Körper bis auf Gesicht, Hände und Füße mit teils weitem Stoff bedeckt. Analog gilt für Männer: Schwimmen ist ausschließlich in eng anliegenden Badehosen aus Kunstfaser erlaubt. Klar ausgeschlossen sind damit vor allem weite Badeshorts, wie sie heutzutage die absolute Mehrzahl der Jungen und Männer tragen.