Freibad Steinen: Becken sind neu gestrichen

Die Sanierung der maroden Rohrleitungen im Freibad Steinen macht Fortschritte. Das trockene Wetter im März kam den Bauarbeiten gelegen. Inzwischen sind die neuen Rohre wieder unter der Erde verschwunden und die tiefen Gräben zugeschüttet. Der Geschäftsführer der Baufirma Dreher & Dreher, Falk Richter, ist zuversichtlich, dass die Arbeiten weiter gut vorankommen, so dass sie Ende April abgeschlossen sein werden. „Aktuell kann man sich nicht vorstellen, dass sich in ein paar Wochen die großen und kleinen Badegäste wieder barfuß und mit viel Freude am Beckenrand tummeln“, wird Bürgermeister Gunther Braun in einer Mitteilung der Verwaltung zitiert.