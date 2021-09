Freiburg will «Demut mitnehmen» Denkwürdiger Abschied an der Dreisam

Trainer Streich stimmte als Vorsänger mit einem Megafon im Fanblock die Humba-Gesänge an, seine Schützlinge drehten eine ausgiebige Ehrenrunde, auf den Videowänden lief ein Zusammenschnitt von Toren aus der Vergangenheit und auf den Rängen gingen tausende Handy-Lichter an als aus den Boxen der musikalische Evergreen "You‘ll Never Walk alone" ertönte.

"Grundsätzlich gehöre ich nicht in die Kurve. Die Spieler sind die, wegen denen die Zuschauer kommen", sagte Streich, aber "zu viele Leute wären enttäuscht gewesen, wenn ich nicht hingegangen wäre". Also ging er - unter Tränen - eben doch hin. "Ich bin froh, dass wir gewonnen haben und die Leute Freude hatten", ergänzte der Coach, nachdem er sich wenige Minuten später wieder gesammelt hatte. "Jetzt ist's wieder gut, jetzt ist's vorbei", betonte er. "Jetzt geht wieder etwas Neues los." Bereits ihr nächstes Heimspiel gegen RB Leipzig am 16. Oktober bestreiten die Freiburger im neuen Europa-Park Stadion.