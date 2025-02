Freie Evangelische Schule Lörrach: Frankophile FES-Schüler bei Wettbewerb erfolgreich

Die Klasse 9c des Gymnasiums erreichte in der höchsten Niveaustufe Platz 26. Insgesamt beteiligten sich mehr als 3350 Gruppen mit über 56 000 Schülern aus ganz Deutschland an dem Wettbewerb, so die Freie Evangelische Schule (FES) in einer Mitteilung.

Die Klasse 7c des Gymnasiums Foto: Claudia Schäfer

Die Teilnehmer setzten sich mit verschiedenen Themen auseinander, darunter „Französisch lernen mit Spaß“, „Auf Entdeckungsreise durch die Frankophonie“, „Auf den Spuren der Geschichte“ und viele mehr. Die Schüler bearbeiteten die Themen in jeweils acht Gruppen und unterstützten sich gegenseitig.