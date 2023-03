Freie Waldorfschule Atmosphärische Klänge

Musik und Lyrik

Die beiden sind im Rahmen ihres Stipendiums der Kulturstiftung Rhein-Neckar auf dem Dilsberg bei Heidelberg zu Gast und bringen das während dieses Aufenthalts erarbeitete Programm zur Aufführung. Am 17. März geben sie noch einen internen Workshop an der Waldorfschule. Tickets für das Konzert sind vor Ort an der Abendkasse zu erwerben.

Das Phänomen des Halls

Zwei Stimmen verschmelzen im leeren Raum - bereits seit drei Jahren arbeiten die beiden Sänger Karoline Weidt und Kilian Sladek musikalisch unter dem Pseudonym „aMUSE” zusammen. Atmosphärische Gedichtvertonungen gehören zum Repertoire wie musikalische und lyrische Nachklänge, inspiriert durch das akustische Phänomen des Halls.