Freitagstreff für Tänzer: Tanzkenntnisse auffrischen und vertiefen

Wir sind tanzbegeistert! Deswegen gehen wir hin und wieder auch gemeinsam auf einen Ball oder veranstalten selbst etwas. Letzten November haben wir beispielsweise ein „Tanz- und Wohlfühlwochenende“ in Menzenschwand organisiert, mit gemeinsamem Essen, Tanzen und einer Wanderung. Dieses Wochenende stieß auf so viel Anklang, dass wir es dieses Jahr wiederholen wollen.

Mehr Information

Das Training

findet freitags ab 20.15 Uhr in der Sporthalle der Karl-Tschamber-Schule in Weil statt. Übungsleiter ist der lizenzierte Tanzsport-Trainer Frederik Anheuser. Weitere Informationen gibt es unter Tel. 07621/7709797, wer will, kann am 31. Januar um 20.15 Uhr in der Karl-Tschamber- Halle vorbeikommen. Die ersten Trainingsteilnahmen sind unverbindlich und kostenlos.