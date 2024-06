Freiwillige Feuerwehr Lörrach: Anstrengendes Jahr für die Feuerwehr

Größere Ereignisse: Größere Brandereignisse waren am 23 Februar 2023 und am 9. April 2023, als an der Kreuzeiche beziehungsweise an einer Scheune in Hauingen ein Feuer ausgebrochen war. Bei letzterem Ereignis leistete die Feuerwehr Weil am Rhein Unterstützung.

Mehrere Pkw-Brände im Stadtgebiet und auf der A 98 beschäftigte die Wehr. In Erinnerung blieb auch ein schwerer Verkehrsunfall am 4. Mai am „Hasenloch“. Nachdem die zum Teil schwerverletzten Menschen aus ihren Fahrzeugen gerettet waren, musste einer von ihnen mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Grußwort: In seinem Grußwort sicherte Oberbürgermeister Jörg Lutz der Feuerwehr weiterhin seine volle Unterstützung zu. „Auch bei schwieriger Haushaltslage genießt die Feuerwehr absolute Priorität“, sagte das Stadtoberhaupt. In den vergangenen Monaten konnte die technische Ausrüstung weiter modernisiert werden.