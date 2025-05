Freiwillige Feuerwehr Weil am Rhein: Trotz starkem Engagement stößt die Feuerwehr an ihre Grenzen

Personalstand ist zu gering

Herausforderungen: Als größer werdende Herausforderungen nannte Sommerhalter durchbrennende Lithium-Ionen-Akkus, den Trend zur Holzbauweise, Einsätze bei Unwettern sowie kleinere Hilfeleistungen, die in Zusammenhang mit einer älter werdenden Bevölkerung stehen. Wie schon in den politischen Gremien dargelegt, schaffe es die Weiler Feuerwehr in mehr als der Hälfte der Fälle nicht, die geforderten Zeiten bis zum Eintreffen am Einsatzort einzuhalten. Insbesondere die Einheit aus Löschfahrzeug und Drehleiter sei häufig zu spät. Mit 144 Feuerwehrangehörigen – einige hätten Sonderfunktionen, andere seien beurlaubt – sei der Personalstand für Weil am Rhein zu gering.

Architekturwettbewerb für neue Wache

Projekte: Der Kommandant wies darauf hin, dass für das Feuerwehrhaus Nord im Teilort Haltingen bald ein Architekturwettbewerb startet. Er hofft, dass Ende 2026 mit dem Bau begonnen werden kann. Abgeschlossen werden konnte die Umstellung auf Digitalfunk, der jedoch schon zweimal ausgefallen sei.

Die Drehleiter glänzt vor der Feuerwache im Sonnenlicht. Doch leider ist sie bei Einsätzen nicht immer pünktlich. Hier macht sich die knappe Personaldecke bemerkbar. Foto: Alexandra Günzschel

Als nächstes will die Feuerwehr neue Helme anschaffen. In einem Mitbestimmungsprozess fiel die noch vorläufige Entscheidung für ein leichteres Modell als das bisherige. Sommerhalter dankte der Stadt, die trotz angespannter Haushaltslage stets die Mittel für notwendige Beschaffungen aufbringe.

Teilnahme am Blaulichttag

Mitglieder: Abschließend wies der Kommandant auf Maßnahmen der Mitgliederwerbung hin, etwa die Teilnahme am Blaulichttag auf der Insel. Die vielen Aus- und Weiterbildungen könnten bis zu 80 Stunden in Anspruch nehmen, erklärte er außerdem.

Zehn Feuerwehrleute haben sich im vergangenen Jahr in 25 Stunden zum Atemschutzgeräteträger ausbilden lassen, sieben weitere absolvierten in 16 Stunden einen Sprechfunklehrgang, um nur zwei Beispiele zu nennen. Dabei sei der Feuerwehrdienst für die meisten ein Ehrenamt, erklärte Sommerhalter. Sein Dank galt deshalb auch den Familien und Arbeitgebern der Einsatzkräfte.

Stadtverwaltung sichert Unterstützung zu

Grußwort der Oberbürgermeisterin: „Sie alle leisten Großartiges, stehen für Professionalität, Verlässlichkeit und Menschlichkeit“, erklärte Oberbürgermeisterin Diana Stöcker in ihrem Grußwort bei ihrer ersten Hauptversammlung der Feuerwehr. Sie ging auf die vielen unnötigen Alarmierungen ein, die Ressourcen binden würden, versicherte, dass die Stadtspitze und der Gemeinderat hinter der Feuerwehr stehen und sprach sich im Sinne der Sicherheit für eine Erhöhung der hauptamtlichen Stellen aus. Am Charakter der Freiwilligen Feuerwehr solle aber festgehalten werden, betonte Stöcker und erklärte: „Wir als Stadt werden alles tun, was notwendig ist, um Ihnen Ihre Arbeit zu erleichtern. Wir stehen hinter Ihnen.“

Wolfgang Dietz wird neues Ehrenmitglied

Ehrenmitglied: Ihr Vorgänger im Amt, Wolfgang Dietz, hatte dies über die Jahre hinweg bereits hinreichend bewiesen. Dafür ernannte ihn die Feuerwehr Weil am Rhein nun zum Ehrenmitglied. Dietz habe die Einsatzkräfte sehr stark unterstützt, begründete Sommerhalter diesen Schritt. Sein größtes Projekt sei sicherlich der Neubau der Feuerwache gewesen. Doch der ehemalige OB, so Sommerhalter, habe vor allem auch menschlich überzeugt, etwa wenn er nachts bei grenzüberschreitenden Einsätzen als Dolmetscher fungierte oder dem Einsatzleiter während einer Lagebesprechung den Regenschirm hielt.

Neues Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug

Bei der Jahreshauptversammlung wurde auch ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 übergeben.