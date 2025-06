Freizeit Das Comeback der Flipper-Automaten

Berlin - In einem unscheinbaren Industriegebäude eröffnet sich ein leuchtendes, klackerndes Universum: Auf rund 200 Quadratmetern reihen sich etwa 50 Flipperautomaten aneinander – von Klassikern wie dem "Wizard" über "Addams Family" bis zu modernen Titeln wie "Game of Thrones". Willkommen in der Flipperhalle Berlin, die sich in Teltow (Brandenburg) an der Grenze zu Berlin befindet. Flippern ist wieder angesagt. Bundesweit gibt es auch andere Flipperhallen, etwa Freddy's Pinball Paradise im hessischen Echzell (etwa 180 Flipperautomaten) oder das Deutsche Flippermuseum in Neuwied (Rheinland-Pfalz) mit 150 Exponaten von 1930 bis zur Gegenwart. Fast alle sind bespielbar.