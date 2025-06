Freizeit: Filme unter freiem Himmel schauen

Den Auftakt macht am Mittwoch, 11. Juni, der Streifen „La Clave – Das Geheimnis der kubanischen Musik“. Diese leidenschaftliche Dokumentation taucht tief in die musikalische Seele Kubas ein, wo afrikanische und europäische Einflüsse zu einem einzigartigen Klang verschmelzen, heißt es in der Mitteilung. Ein besonderer Höhepunkt des Abends: Der Produzent des Films, Kurt Hartel, wird anwesend sein und eine Einführung geben. Beginn ist um 21.15 Uhr.

„Dirty Dancing“ und mehr

Weiter geht es am Mittwoch, 25. Juni, 21.15 Uhr, mit „Die fabelhafte Welt der Amélie“, gefolgt von „Dirty Dancing“ am Mittwoch, 9. Juli, 21.15 Uhr, – ein Kultfilm, der nicht nur die Herzen, sondern auch die Tanzbeine in Bewegung bringen soll. Am Mittwoch, 23. Juli, 21 Uhr, flimmert „The United States versus Billie Holiday“ über die Leinwand, bevor am Mittwoch, 6. August, 21 Uhr, „Lindenberg – Mach dein Ding“ gezeigt wird. Den Abschluss bildet am Mittwoch, 20. August, 21 Uhr, „Bohemian Rhapsody“, eine Hommage an die Band Queen und Frontmann Freddie Mercury.