Freizeit Hassliebe Freibad - Was wir dort suchen und manchmal finden

Zu den schönen Erinnerungen an damals, an ihren Stammplatz und die große Decke, auf der sie mit ihren Freundinnen saß, kommen für die Autorin kleine, besondere Momente im Heute dazu. "Ich gehe gern bei Nieselregen ins Bad, wenn nur wenige Besucher dort sind und man sieht: Alle sind total beglückt. Man weiß genau, was der andere empfindet. Da entsteht eine Verbundenheit auf die eine oder andere Weise - mit Menschen, denen man so gar nicht begegnen würde."

Soziologe rät zu Gelassenheit

Genau das, erklärt der Soziologe Professor Albert Scherr, sei das Besondere an Freibädern: "Es ist einer der wenigen Orte in unserer Gesellschaft, wo jeder hingeht und jeder hingehen kann, weil es keine Zutrittsschwellen wie hohe Eintrittspreise oder eine Kleiderordnung gibt." Natürlich gebe es Konfliktanlässe. "Das Spannende ist doch aber eigentlich, dass es meistens gut geht. Man erlebt hier Vielfalt und kann die Erfahrung machen, dass sie in der Regel spannend und schön ist."

Und wenn man angesichts von Handtuch-Tramplern oder Vordränglern an der Rutsche doch mal genervt ist, gar wütend wird? "Es hilft extrem mit der Gelassenheit, wenn man sein Gefühl von "Ich könnte zu kurz kommen" reflektiert. Unsere Kultur hat uns immer vermittelt, dass jedem alles zusteht. Das wird im Schwimmbad schon allein durch den mangelnden Platz eingeschränkt. Je mehr man sich zurücknimmt, je mehr man einschätzen kann, wann es sich zu kämpfen lohnt und wann nicht, desto besser geht es einem", sagt die Psychologin Katharina Ohana. Man spüre Selbstmacht, wenn man sich nicht von seinen Gefühlen mitreißen lasse.

Stattdessen könnte man sich mehr darauf fokussieren, was im Freibad eigentlich alles gut ist. Für Kristine Bilkau ist es neben dem Moment des ersten Ein- auch jener des Wiederauftauchens. In ihrem Buch beschreibt sie ihn übrigens so: "Nachdem ich 1500 Meter geschwommen war und an der Leiter aus dem Becken stieg, etwas kühlen Wind auf der nassen Haut, fühlte ich mich wie Wonder Woman. Schwimmen, so viel weiß ich inzwischen, löst keine Probleme, aber es kann für Klarheit und Mut sorgen, um sich ihnen zu stellen."