Berlin - In Deutschland sind viele Sportstätten einer neuen Untersuchung zufolge in einem schlechten Zustand. In 40 Prozent der Kommunen kommt es demnach bereits jetzt vor, dass einzelne Sportangebote wegen des baulichen Zustands der Anlagen nicht stattfinden können. Das geht aus einer Studie des Deutschen Instituts für Urbanistik im Auftrag der Kreditanstalt für Wiederaufbau hervor, wie die Zeitungen der Funke-Mediengruppe berichten.