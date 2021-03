Freizeit-Tipp in Freiburg Mundenhof öffnet wieder mit Anmeldung

Ein stimmiges Konzept für Pandemie-konforme Besuche auf dem Mundenhof habe man vergangenes Jahr schon entwickelt, erklärt Leiterin Birte Boxler. Dass man das Gelände nun mit einer Terminvergabe besuchen könne, sei eine große Herausforderung, meint Nicole Schmalfuß, Leiterin des städtischen Fortsamts in Freiburg: "Trotzdem war sofort klar: Das müssen wir hinkriegen."

Stündlich werden bis zu 600 Eintritte erlaubt sein

Stündlich werde man vorerst zwischen 9 und 19 Uhr jeweils bis zu 600 Eintritte zulassen. Wer sich anmeldet, muss ein dreistündiges Zeitfenster angeben, kann dann aber so lange auf dem Gelände bleiben, wie er will. Mit 600 Einlässen pro Stunde sei man "auf der sicheren Seite", ist Mundenhof-Leiterin Susanne Eckert sicher.

Die Buchungen, bei denen die Kontaktdaten der Besucher für drei Wochen gespeichert werden, erfolgen über die Homepage www.freiburg.de/mundenhof. Für die Abwicklung der Buchungen stellt die Stadt wöchentlich 10 000 Euro zur Verfügung. Damit bleibe gewährleistet, dass der Eintritt frei bleiben kann, erklärt Bürgermeisterin Gerda Stuchlik (Grüne).

Die Parkgebühren von fünf Euro unter der Woche und zehn Euro am Wochenende bleiben aber bestehen: Sie sind zusammen mit dem gestiegenen Bedarf an Spenden wichtig für den Erhalt des Geheges.

Info

Willi kommt!Der Mundenhof ist auch Heimat der pädagogischen Einrichtung "KonTiKi" (Kontakt Tier Kind), die es Stadtkindern ermöglicht, mit Tieren zu arbeiten. Eines dieser Tiere wird bald auch der sechsjährige Schwarzwälder Fuchswallach Willi sein: Er wird den "KonTiKi"-Kindern für Ausritte auf dem Gelände des Mundenhofs bereitstehen, sobald die Corona-Regeln es zulassen. Allerdings ist so ein Tier wie Willie nicht ganz günstig: Rund 5000 Euro hat die Anschaffung gekostet. Nun, sagt Birte Boxler, hofft der Mundenhof auf Spender, die diese mittragen, zumal dem kostenlosen Tiergehege im Lockdown die Einnahmen aus Parkgebühren und Spenden auf dem Tiergehege-Gelände weggebrochen sind.

Hinweise

Nicht füttern: Vom vertrockneten Brot bis zum verpackten, übriggebliebenen Schoko-Osterhasen gibt es nichts, was Besucher des Mundenhofs nicht schon an die Tiere dort verfüttert hätten. Doch die Tiere vertragen vieles davon nicht. Jedes Jahr verursacht dieses unsachgemäße Füttern nicht nur hohe Tierarztkosten, es kostet auch immer wieder Tiere das Leben. Da Strafen nur schwer bis gar nicht dursetzbar sind, appelliert Matthias Hiltmann an die Vernunft: Jedes Tier im Gehege bekommt sein nötiges Futter. Wer den Tieren unnötige Qualen wie einen tödlich übersäuerten Magen ersparen will, lässt das Füttern daher bleiben. Wer Tieren beim Fressen zuschauen will, kann dagegen von April bis November an den täglichen Fütterungsrunden der Tierpfleger auf dem Mundenhof teilnehmen.