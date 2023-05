Dahinter folgen Nordfriesland und das bayerische Garmisch-Partenkirchen mit je 23,8, Weilheim-Schongau südwestlich von München mit 23,5 und das südöstlich von Kiel gelegene Plön mit 23,3 Wohnmobilen pro 1000 Einwohnern. Auch die nächstplatzierten vier Zulassungsbezirke - Rendsburg-Eckenförde, Landsberg am Lech, Oberallgäu und Ostholstein - liegen in Schleswig-Holstein oder Bayern. Die Nummer zehn, Lüchow-Dannenberg mit 19,1 Wohnmobilen pro Einwohner in Niedersachsen.

Der bundesweite Durchschnitt sind 10,1 Wohnmobile pro 1000 Einwohner. Die niedrigsten Werte finden sich in Offenbach am Main und Halle an der Saale mit je 3,4 vor Frankfurt am Main mit 3,5 und Frankfurt an der Oder mit 3,7.