Freizeitunfall: Gleitschirmflieger prallt in Tirol gegen Bergstation

Salzburg - Ein Gleitschirmflieger ist in Österreich gegen die Bergstation einer Seilbahn geprallt und schwer verletzt worden. Der Schirm des 32 Jahre alten Amerikaners sei am Dach der Vogelhorn-Neunerköpfle-Bergstation in Tannheim in Tirol hängengeblieben, berichtete die Polizei. Das Gebiet liegt rund 14 Kilometer Luftlinie östlich von Bad Hindelang im Oberallgäu. Der Mann sei nicht hoch genug geflogen.