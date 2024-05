Alexander Zverev gefällt die Stimmung im Stade Roland Garros generell. "Ich liebe es, wenn so eine richtige Kämpfer-Atmosphäre da ist", sagte der Olympiasieger. Diese zieht auch ein neues und vor allem jüngeres Publikum an - was für alle Turniere überlebenswichtig ist. Mit dem Ultimate Tennis Showdown (UTS), wo ein Match in vier Viertel unterteilt ist, Zwischenrufe zu jeder Zeit erlaubt sind und ständig Partymusik aus den Lautsprechern wummert, gibt es bereits eine alternative Wettkampfform. Ein paar Dinge sollte man austesten, meinte der deutsche Profi Jan-Lennard Struff, der aber auch betonte: "Ich bin ein Fan des klassischen Tennis, weil es auch cool ist."