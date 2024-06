Swiatek, die zuvor auch die prestigeträchtigen Masters-1000-Turniere auf Sand in Madrid und Rom gewonnen hatte, will eine ähnlich lange Regentschaft wie Nadal in Paris zumindest nicht ausschließen: "Wir werden in 14 Jahren sehen, ob die Reise ähnlich verläuft."

Swiatek überflügelt Steffi Graf

Die Zahlen und Rekorde sind schon jetzt atemberaubend. Für Swiatek war es der dritte Triumph in Serie im Stade Roland Garros, das war zuvor nur zwei anderen Spielerinnen in der Turnier-Historie gelungen: der Belgierin Justine Henin (2005 bis 2007) und der Serbin Monica Seles (1990 bis 1992). Mit dem 21. Sieg hintereinander bei einem French-Open-Match überflügelte sie zudem Tennis-Ikone Steffi Graf in dieser Kategorie.

"Ich liebe diesen Platz und kann es jedes Jahr kaum erwarten, hierherzukommen", sagte Swiatek und schloss ihr Siegesrede auf dem Court Philippe Chatrier mit den Worten: "Danke, wir sehen uns nächstes Jahr." Für die Konkurrentinnen muss es wie eine Drohung geklungen haben.